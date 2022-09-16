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США заборонили продаж і надання росіянам послуг у сфері квантових обчислень

Заборона набуде чинності 15 жовтня.

США заборонили продаж і надання росіянам послуг у сфері квантових обчислень
Фото: blog.allo.ua

Міністерство фінансів США забронило експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, квантових обчислювальних послуг будь-якій особі, яка перебуває у Росії.

Про це йдеться на сайті Мінфіну країни.

Заборона набуде чинності 15 жовтня 2022 року. 

Окрім того, Міністерство торгівлі запровадило додатковий експортний контроль до Росії та Білорусі щодо обладнання, програмного забезпечення та технологій квантових обчислень.

Також Держдепартамент наклав додаткові санкції на російські компанії, які підтримують цю сферу і таким чином допомагають підтримувати “російську військову машину”. 

“Разом ці дії уряду США ще більше погіршать здатність Росії відновити свою армію за допомогою передової технологічної підтримки, у якій вона раніше покладалася на Сполучені Штати”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило санкції проти 22 росіян і 2 підприємств окупантів, зокрема осіб, які сприяли російському уряду до і після вторгнення до України.

У список потрапили лідер Чечні Рамзан Кадиров, члени його родини та омбудсмен президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Також у ньому є "судді" з Криму, неонацистське паралімілітарне угрупування “Русич” і його лідери.

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