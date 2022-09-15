Естонія відмовляється від співпраці з РФ з митних питань

Цей договір було укладено у 1997 році.

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Уряд Естонії схвалив проект розпорядження про припинення договору між Естонією та Росією про співпрацю та взаємну допомогу з митних питань.

Про це повідомляє видання ERR.

“Припинити договір про митне співробітництво можна письмовим повідомленням однієї із сторін, але він продовжуватиме діяти протягом шести місяців після повідомлення”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова МЗС Урмас Рейнсалу, це важливий крок до того, щоб звести до мінімуму відносини Естонії з РФ.

Нагадаємо, росіяни з шенгенськими візами не зможуть вʼїхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії з 19 вересня. Крім того, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають документи на оформлення туристичних віз від громадян Російської Федерації.