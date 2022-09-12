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Україна просить у союзників нові озброєння, - The Wall Street Journal

Такі запити Україна зробила на фоні успішного наступу на раніше окуповані Росією території.

Україна просить у союзників нові озброєння, - The Wall Street Journal
Запуск ракети ATACMS з ПУ M270 MLRS
Фото: Wiki/US Army

Україна зробила запити на отримання зброї від США та їхніх союзників, у тому числі ракетних систем великої дальності, яку США раніше відмовились надати.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання ознайомилось із документом, який було надаоно американським законодавцям. В ньом перераховуються десятки типів озброєнь, які, за словами уряду України, знадобляться для продовження наступу до 2023 року.

“Серед них армійська тактична ракетна система, або ATACMS, яка має дальність близько 290 миль. Адміністрація Байдена, яка надіслала Україні зброю та іншу безпекову допомогу на суму понад 15 мільярдів доларів, відмовилась надати цю систему через побоювання, що Україна може використати її для удару по території Росії та розпалити ширший конфлікт із Заходом”, - йдеться у повідомленні.

Також у перелік вимог України входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи; більше протикорабельних ракет Гарпун; 2 000 ракет для Himars.

Запит надійшов після публікації нової стратегічної заяви генералів Залужного і Забродського, які стверджують, що поворотний момент у війні може настати, якщо українці матимуть системи більшого радіусу дії, зокрема згадуючи ATACMS.

Відповідаючи на запитання, чому США не бажають надати Україні ракети ATACMS, міністр оборони Ллойд Остін сказав, що США мають намір дати українцям те, що їм потрібно, щоб відбити російські сили. 

“Йдеться про те, як ви інтегруєте ці системи та як ви об’єднуєте зусилля різних елементів у інвентарі, щоб створити ефект, який надає перевагу українцям”, - сказав голова Пентагону, і додав - “І ми починаємо це бачити”.

Нагадаємо, німецькі законодавці та інші політики закликають канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання ЗСУ основних бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marder. Вони наголошують, що це важке озброєння якнайшвидше потрібно Україні для деокупації захоплених Росією територій.

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