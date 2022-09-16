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На півдні ворог за добу завдав чотири ракетні удари по населених пунтках

Окупанти також три рази вдарили авіацією по ЗСУ.

На півдні ворог за добу завдав чотири ракетні удари по населених пунтках
Фото: mil.in.ua

На півдні протягом бойового дня ворог завдав три авіаційних удари по позиціях наших військ та чотири ракетних – по населених пунктах. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

З напрямку Чорного моря Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова – без людських втрат.

По обіді ворог крилатою ракетою “Іскандер” атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали. А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію.

Окрім того, ракетними ударами Х-22 та “Кинджал” уражено гідротехнічні споруди. “Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечено злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

З важкої артилерії обстріляно Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків, серед цивільного населення потерпілих немає.

З акваторії Чорного моря ворог спрямував по Одещині крилату ракету морського базування "Калібр". Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

Нагадаємо, протягом 15 вересня російські окупаційні війська обстріляли території 5 громад Сумської області.

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