Українців закликали підготуватися до атак окупантів морально та матеріально

Йдеться, зокрема, про “елементарні запаси та резервні джерела”.

Українців закликали морально та матеріально підготуватися до можливих подальших атак на критичну інфраструктуру.

Про це йдеться у зверненні оперативного командування “Південь”.

“Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби й тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що ці ризики варто усвідомлювати. До них варто бути готовими – морально і матеріально.

Йдеться, зокрема, про “елементарні запаси та резервні джерела”.

Нагадаємо, по обіді 15 вересня ворог крилатою ракетою «Іскандер» атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали.

За кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію. Ракетними ударами Х-22 та "Кинджал" уражено гідротехнічні споруди. Наслідки атаки оперативно ліквідовують, обійшлося без постраждалих.

Всю вчорашню ніч у Кривому Розі боролися з наслідками російського ракетного удару 14 вересня. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, ще через кілька годин – на 40, і він й далі падає.