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Українців закликали підготуватися до атак окупантів морально та матеріально

Йдеться, зокрема, про “елементарні запаси та резервні джерела”.

Українців закликали підготуватися до атак окупантів морально та матеріально
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Українців закликали морально та матеріально підготуватися до можливих подальших атак на критичну інфраструктуру.

Про це йдеться у зверненні оперативного командування “Південь”.

“Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби й тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні. 

В ОК зазначили, що ці ризики варто усвідомлювати. До них варто бути готовими – морально і матеріально.

Йдеться, зокрема, про “елементарні запаси та резервні джерела”.

Нагадаємо, по обіді 15 вересня ворог крилатою ракетою «Іскандер» атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали.

За кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію. Ракетними ударами Х-22 та "Кинджал" уражено гідротехнічні споруди. Наслідки атаки оперативно ліквідовують, обійшлося без постраждалих.

Всю вчорашню ніч у Кривому Розі боролися з наслідками російського ракетного удару 14 вересня. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, ще через кілька годин – на 40, і він й далі падає.

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