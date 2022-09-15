Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Росія випустила сім ракет по Кривому Розі, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Розі, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Розгром
Розгром
ГоловнаСуспільствоВійна

У Кривому Розі відступає вода на всіх підтоплених ділянках

Ситуація поступово стабілізується. 

У Кривому Розі відступає вода на всіх підтоплених ділянках
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

У затоплених районах Кривого Рогу Дніпропетровської області знизився рівень води.

Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Станом на 10 годину після проведення ремонтних робіт спостерігається зниження рівня води на всіх затоплених ділянках. Так, в центрально-міському районі в парку Мершавцева максимальний рівень води був 190 см, нині – вже 172 см і продовжує зменшуватись, в районі ЮГОКу – був 200 см, нині – впав на 14 см. В інших районах міста та Криворізького району, наприклад, в селах Латівка та Андріївка, рівень падіння води вже досягає 50 см", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Лукашук у Facebook

З посиланням на висновки американського Інституту вивчення війни він повідомив, що росіяни, ймовірно, цілили по дамбі Карачунівського водосховища. Вони хотіли знищити українські понтонні мости та стримати контрнаступ українських військ на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині усю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, через кілька годин – на 40, і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також