У Кривому Розі відступає вода на всіх підтоплених ділянках

У затоплених районах Кривого Рогу Дніпропетровської області знизився рівень води.

Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Станом на 10 годину після проведення ремонтних робіт спостерігається зниження рівня води на всіх затоплених ділянках. Так, в центрально-міському районі в парку Мершавцева максимальний рівень води був 190 см, нині – вже 172 см і продовжує зменшуватись, в районі ЮГОКу – був 200 см, нині – впав на 14 см. В інших районах міста та Криворізького району, наприклад, в селах Латівка та Андріївка, рівень падіння води вже досягає 50 см", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Лукашук у Facebook

З посиланням на висновки американського Інституту вивчення війни він повідомив, що росіяни, ймовірно, цілили по дамбі Карачунівського водосховища. Вони хотіли знищити українські понтонні мости та стримати контрнаступ українських військ на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині усю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, через кілька годин – на 40, і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.