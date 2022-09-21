Президент Чехії закликав посилити допомогу Україні на тлі мобілізації Путіна

Земан зазначив, що російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України.

Президент Чехії Мілош Земан закликав посилити допомогу Україні в боротьбі проти воєнної агресії Росії.

Про це написав у Twitter речник президента Іржі Овчачек.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України. Адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні, але не лише у військовій сфері", – йдеться у заяві Земана.

Prohlášení prezidenta republiky 🇨🇿 Miloše Zemana



Ruská mobilizace je zřejmě důsledkem ukrajinských vojenských úspěchů z poslední doby.



Adekvátní reakcí by bylo zvýšení pomoci Ukrajině, ale to nejenom ve vojenské oblasti. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 21, 2022

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно".