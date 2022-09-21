Папа Римський: "Дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям"

Понтифік похвалив Казахстан за відмову від ядерної зброї після здобуття незалежності у 1991 році.

Папа Римський Франциск прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Понтифік зазначив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Папа обговорював свою поїздку до Казахстану з людьми під час аудієнції на площі Святого Петра і похвалив країну за відмову від ядерної зброї після здобуття нею незалежності у 1991 році.

"Це було мужньо. У той час коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала ні ядерній зброї", – зазначив Папа Франциск, не назвавши при цьому ні Росію, ні Путіна.

Він також розповів присутнім про розмову з кардиналом Конрадом Краєвським, керівником його благодійної організації, яка доставляє допомогу в Україну. Раніше ЗМІ Ватикану повідомляли, що Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги у Запоріжжя. Краєвський також відвідав масові поховання в Ізюмі.

"Він (Краєвський, – ред.) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахіття, замучені тіла, які вони знаходять. Давайте об’єднаємося з цими людьми, такими шляхетними та замученими", – наголосив Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск назвав "морально прийнятним" постачання зброї для України, яка відбиває повномасштабну агресію Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

У березні 2018 року Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних зборів. Він заявив, що в РФ створена й успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії й непередбачуваною траєкторією польоту".

Президент РФ також заявляв, що у разі ядерної війни росіяни "потраплять у рай, а решта – просто здохнуть". Відтоді й сам Путін, й інші російські чиновники та пропагандисти періодично погрожують світу ядерним ударом.