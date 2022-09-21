У Міноборони України порадили росіянам гуглити інструкції з приготування коктейлю Молотова

Це потрібно було раніше робити замість того, аби нині шукати шляхи уникнення мобілізації.

У Міністерстві оборони України відреагували на інформацію про те, що російські чоловіки масово шукають в інтернеті способи як уникнути мобілізації.

У Twitter-акаунті МО порадило громадянам Росії краще гуглити інструкції з приготування коктейлю Молотова.

"Росіяни зараз активно гуглять, як уникнути мобілізації та залишитися в живих. Краще б вони погуглили інструкції з приготування коктейлю Молотова, коли ще був час", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію - планують призвати 300 тисяч резервістів для війни в Україні.

В результаті росіяни почали масово цікавитися способами, як уникнути мобілізації та покинути країну. Вони розкупили за кілька хвилин всі прямі квитки з Москви до Стамбула і Єревана.