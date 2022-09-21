Боррель назвав "серйозною ескалацією" ядерні погрози Путіна, псевдореферендуми та часткову мобілізацію в РФ

"Міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб не допустити таких дій".

Ядерний шантаж Путіна, проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських землях та часткова мобілізація в РФ є серйозною ескалацією.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, йдеться у Twitter дипломата.

"Оголошення Путіним фіктивних референдумів, часткова військова мобілізація та ядерний шантаж є серйозною ескалацією. Погрози ядерною зброєю є неприйнятними та становлять реальну небезпеку для всіх. Міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб не допустити таких дій", - наголосив Боррель.

Він додав, що "мир у всьому світі під загрозою".

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Планують призвати 300 000 резервістів. Також президент країни-агресора пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що світова спільнота має реагувати на заяви Путіна про часткову мобілізацію та ядерний шантаж з необхідним спокоєм. При цьому Кремлю не варто залякувати Захід.