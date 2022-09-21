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Втрата закордонного паспорта в Польщі. Що робити, куди звертатися?

Втрата закордонного паспорта – доволі часта ситуація. Щоб не панікувати, потрібно знати, що робити і куди звертатися.

Втрата закордонного паспорта в Польщі. Що робити, куди звертатися?

Напевно, великий страх українців за кордоном – загубити паспорт. Одразу в голові безліч запитань: що робити, куди йти, чи пустять додому в Україну? Отож, покрокова інструкція від Генерального консульства України в Польщі.

Закордонний паспорт у Польщі

Закордонний паспорт є документом, який посвідчує особу громадянина України за кордоном, а вміщені в ньому візи є доказами перетину кордону, що є підставою для законного перебування в інших країнах. Закони більшості європейських країн вимагають від іноземців мати документи, що підтверджують законність їхнього перебування в тій чи іншій країні, тому громадяни України повинні мати при собі паспорт. За жодних обставин його не можна передати в заставу або перевіряти третім особам.

У разі втрати паспорта необхідно якнайшвидше звернутися до найближчого консульства чи іншого дипломатичного представництва України, де можна отримати посвідку на повернення в Україну – документ, який дозволить в’їхати на територію України та подати заяву на новий паспорт на місці. Важливо, що в українському консульстві не можна отримати новий паспорт, а лише довідку у вигляді тимчасового документа. 

Щоб розпочати процедуру оформлення довідки про повернення, консульство спочатку перевіряє шляхом надсилання запиту до підрозділів МВС, чи дійсно заявник є громадянином України. Як правило, ця процедура зводиться до перевірки реєстрації. Цей процес можна прискорити, якщо особа надасть ID-картку або ксерокопію чи сканований паспорт. Тому, коли особа постійно проживає за кордоном або збирається в коротку туристичну подорож, мусить мати при собі ксерокопії важливих документів і зберігати їх окремо від оригіналів. Також можна відсканувати документи і зберегти їх в електронній пошті – тоді проблем не буде.

Як виглядає процедура отримання тимчасової посвідки покроково?

Крок 1.

Повідомити про ситуацію в найближчий пункт консульської установи України в Польщі. Списки їх адрес можна знайти в інтернеті.

Крок 2.

На місці, у консульській установі, заповнити заяву на підтвердження особистості (заповнюється у тому випадку, коли відсутній внутрішній український паспорт). Заповнювати можна українською мовою.

Крок 3.

Після встановлення особи консульський відділ посольства видає звернення до поліції з метою отримання довідки про факт втрати паспорта.

Крок 4.

Звернутись особисто до відділення поліції з метою підтвердження факту втрати паспорта. В даному випадку це буде не безкоштовно.

Крок 5.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Здійснюється в консульському відділенні Посольства України в Польщі.

Термін дії свідоцтва триває 30 днів, протягом цього часу особа має повернутися в Україну і зробити новий паспорт.

Зазвичай для виконання описаної вище процедури потрібно близько місяця. Після отримання довідки можна їхати в Україну і відносити цей документ до паспортного відділу, який видавав попередній паспорт. Очікування нового документа також займає певний (від 10 днів до місяця).

Отже, втрата паспорта – це не трагедія. Звісно, доведеться витратити час на отримання довідки для виїзду в Україну, але це не біда.

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