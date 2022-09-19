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Польща надасть Україні вакцину від COVID-19

Польща допомагає Україні не лише зброєю, але й вакцинами.

Польща надасть Україні вакцину від COVID-19
Фото: Василь Зварич

Україна отримає від Польщі вакцину від коронавірусу, а також комплексне щеплення від кору, свинки та краснухи.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич. 

“Польща надасть Україні мільйон доз вакцини pfizer від COVID-19, а також 100 тисяч доз щеплення ММR (кір, свинка, краснуха)”, - повідомив Зварич за результатами зустрічі із міністром здоров’я Польщі Адамом Нєдзєльським. 

Сторони обговорили лікування українських військовослужбовців у Польщі, а також функціонуванню медичного хабу Medevac в Ряшеві-Ясьонці.

Нагадаємо, в Україні дозволили друге бустерне щеплення для всіх охочих. Крім того, дозволили щеплювати від коронавірусу дітей віком від п’яти років – за обов’язкової згоди батьків або опікунів, і лише препаратом виробника Pfizer.

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