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В Києві відновила роботу Авдіївська центральна міська лікарня

Колектив та обладнання лікарні були раніше евакуйовані з Авдіївки.

В Києві відновила роботу Авдіївська центральна міська лікарня
Фото: Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України

В Києві, за адресою вул. Кондратюка, 2-а, почала працювати Авдіївська центральна міська лікарня (“АЦМЛ”). Мешканцям Авдіївської громади всі послуги надаються безкоштовно.

Про це повідомила Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

Повідомляється, що на базі КНП "АЦМЛ" можна скористатись наступними медичними послугами:

  • Клініко-діагностична лабораторія;
  • Повний спектр аналізів, в тому числі термінові: біохімічні, загально-клінічні, клінічні, імунологічні, серологічні та інші;
  • Ультразвукова діагностика;
  • Консультативний прийом лікарів терапевта, кардіолога, невропатолога, психоневролога, рефлексотерапевта, ендокринолога, травматолога, інфекціоніста, отоларинголога, акушер-гінеколога (в тому числі ведення вагітності);
  • Лікувальний та спортивний масаж;
  • Денний стаціонар.

Уточнюється, що послуги надаються безоплатно за електронним направленням сімейного лікаря або на платній основі.

Для внутрішньо-переміщених осіб діє гнучка система знижок.

Інформацію можна отримати за телефонами: (097) 725 05 10 та (066) 508 37 58

Також можна звертатись на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, за місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 в Києві зросла у понад 7 разів.

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