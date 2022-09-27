За минулу добу армія Росії вбила щонайменше трьох мешканців Донецької області, 13 поранені

Неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

Протягом 26 вересня російська армія вбила щонайменше трьох мирних мешканців Донецької області: одного в Хромовому і двох у Бахмуті. Ще 13 отримали поранення.

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграм.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", – наголосив він.

Фото: Загиблі і поранені в Донецькій області Павло Кириленко в ТГ

Від початку повномасштабної війни, без урахування знищення українців у Маріуполі і Волновасі, в Донецькій області загинули 890 цивільних, 2257 були поранені.

Нагадаємо, Донецька область – одна з тих, де ведуться активні бойові дії. Ворог прагне встановити над нею повний контроль, але сили оборони чинять опір і продовжують відвойовувати населені пункти.