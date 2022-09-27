Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу армія Росії вбила щонайменше трьох мешканців Донецької області, 13 поранені

Неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі і Волновасі. 

Протягом 26 вересня російська армія вбила щонайменше трьох мирних мешканців Донецької області: одного в Хромовому і двох у Бахмуті. Ще 13 отримали поранення.

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграм

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", – наголосив він.

Павло Кириленко в ТГ
Фото: Загиблі і поранені в Донецькій області
Павло Кириленко в ТГ

Від початку повномасштабної війни, без урахування знищення українців у Маріуполі і Волновасі, в Донецькій області загинули 890 цивільних, 2257 були поранені. 

Нагадаємо, Донецька область – одна з тих, де ведуться активні бойові дії. Ворог прагне встановити над нею повний контроль, але сили оборони чинять опір і продовжують відвойовувати населені пункти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також