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На Львівщину надійшов перший контейнерів зі США із зимовою формою для українських військових

Частину допомоги з цього контейнера уже відправили на Запорізький напрямок.

На Львівщину надійшов перший контейнерів зі США із зимовою формою для українських військових
Фото: Telegram/Максим Козицький

Координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги у Львівській області отримав перший контейнер із зимовою формою для українських захисників.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зі США для бійців передали теплі зимові куртки, фліси, чорне та біле армійське американське взуття, стійкі до морозів штани (для спеціальних підрозділів). 

"Весь цей одяг надійно служитиме нашим хлопцям у холодну снігову чи дощову погоду. Також передали три великі палети протигазів для воїнів та цивільного населення. Весь цей вантаж – один з перших контейнерів, який відкриває програму з підтримки волонтерів зі США для ЗСУ у співпраці з нашим штабом", - розповів Козицький.

Частину допомоги з цього контейнера уже відправили на Запорізький напрямок. Найближчим часом в область має прибути ще близько 20 таких контейнерів.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що зимова форма для всіх бойових підрозділів Збройних сил України вже перебуває на складах, а термобілизна та флісові куртки вже надходять до військ.

Станом на 13 жовтня першочергові потреби щодо забезпечення підрозділів Збройних сил України предметами зимового речового забезпечення було закрито.

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