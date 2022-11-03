​У Мінфіні сподіваються профінансувати видатки у наступному році без «друку грошей» НБУ

Фінансування видатків державного бюджету у наступному році може відбутись без додаткової емісії з НБУ.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua.

«На наступний рік ми взагалі не плануємо емісійного фінансування. Підкреслюю, монетарного фінансування на наступний рік не плануємо. Хоча ми таку опцію залишаємо, але загалом не плануємо. Якщо в нас будуть кошти від наших партнерів у розмірі 3 мільярдів доларів США щомісячно, нам це не потрібно взагалі», - сказав він.

Також Марченко додав, що цього року Мінфін домовився з Національним банком, що в нас є певний ліміт місячний, «який ми можемо собі дозволити».

«І в цих межах ми живемо вже досить великий період часу і не будемо зловживати цим. Я бачу можливість до кінця року спокійно дофінансувати все необхідне, пріоритетні видатки як мінімум без розширення цього коридору», - додав міністр.

Нагадаємо, за словами економічного експерта Тараса Козака, сьогодні основною причиною інфляції є емісія НБУ. Цього року вона визначена на рівні 400 млрд грн. Наступного року вона буде суттєво менша.