Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
ГоловнаЕкономікаФінанси

Міністр фінансів про Економічний штаб при КМУ: "Не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються"

Каже, певно, що не включили до складу через консерватизм

Міністр фінансів про Економічний штаб при КМУ: "Не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються"
міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: Віталій Носач

Економічний штаб при КМУ, який створений за ініціативою представників Офісу президента, Мінекономіки та причетний до формування економічної політики в частині іпотечних програм, приватизації, податкових новацій діє без участі Міністерства фінансів та міністра.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua

"Я не є учасником штабу. Звичайно, спілкуватися потрібно, завжди краще, ніж не спілкуватися. Та не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються і які питання обговорюються", - сказав він у відповідь на питання чи дає якісь реальні результати роботи Економічний штаб при Кабінеті Міністрів, який був започаткований Кирилом Тимошенком і Ростиславом Шурмою (заступники керівника Офісу Президента. – LB.ua). 

При цьому Сергій Марченко додав, що можливою причиною цього є традиційний консерватизм Мінфіну.

"Я не входжу в склад економічного штабу. Напевно, через нашу консервативну позицію, я так скажу", - додав він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма в інтерв'ю LB.ua повідомляв, що завдання цього економічного штабу, який діє, як консультативний – "опрацювання ідей у різних секторах економіки, тестування цих ідей на предмет їхньої ефективності". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також