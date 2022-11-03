Міністр фінансів про Економічний штаб при КМУ: "Не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються"

Каже, певно, що не включили до складу через консерватизм

Економічний штаб при КМУ, який створений за ініціативою представників Офісу президента, Мінекономіки та причетний до формування економічної політики в частині іпотечних програм, приватизації, податкових новацій діє без участі Міністерства фінансів та міністра.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua.

"Я не є учасником штабу. Звичайно, спілкуватися потрібно, завжди краще, ніж не спілкуватися. Та не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються і які питання обговорюються", - сказав він у відповідь на питання чи дає якісь реальні результати роботи Економічний штаб при Кабінеті Міністрів, який був започаткований Кирилом Тимошенком і Ростиславом Шурмою (заступники керівника Офісу Президента. – LB.ua).

При цьому Сергій Марченко додав, що можливою причиною цього є традиційний консерватизм Мінфіну.

"Я не входжу в склад економічного штабу. Напевно, через нашу консервативну позицію, я так скажу", - додав він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма в інтерв'ю LB.ua повідомляв, що завдання цього економічного штабу, який діє, як консультативний – "опрацювання ідей у різних секторах економіки, тестування цих ідей на предмет їхньої ефективності".