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Бюджетний комітет парламенту схвалив до другого читання проєкт бюджету-2023, - нардеп

Додатково врахували правки про збільшення видатків на секретаріат Уповноваженого з прав людини і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Бюджетний комітет парламенту схвалив до другого читання проєкт бюджету-2023, - нардеп
Фото: facebook/Ярослав Железняк

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України схвалив до другого читання проєкт бюджету на 2023 рік.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослава Железняка.

29 членів комітету підтримали проєкт, один утримався.

Також у комітеті врахували дві правки щодо збільшення видатків.

"Збільшили видатки на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (883 правка). Також врахована правка про збільшення видатків на САП (+64 млн грн)", - написав Железняк.

Нагадаємо, на телемарафон "Єдині новини" у державному бюджеті на 2023 рік хочуть закласти майже два мільярди гривень.

Верховна Рада України має ухвалити проєкт бюджету на 2023 рік до 10 листопада.

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