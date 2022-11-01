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Україна, Туреччина й ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден із зерном

Інспектори ООН і Туреччини нині провели 36 інспекцій. 

Україна, Туреччина й ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден із зерном
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Делегації України, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй домовилися не планувати будь-який рух суден на 2 листопада в межах "зернової ініціативи".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Спільного координаційного центру.

Тим часом нині інспектори ООН та Туреччини провели 36 інспекцій на борту суден, які відпливають. Перевірку ще двох відмінили через проблеми з фумігацією вантажу.

Усі звіти про інспекції мають передати російській та українській делегаціям.

Як ідеться в повідомленні Спільного координаційного центру, він може "найкраще виконати свій мандат за повної та активної участі всіх чотирьох делегацій".

Нагадаємо, Україна, Туреччина і ООН погодили на сьогодні транзит 16 суден із продукцією, попри заяви Росії про "вихід" з угоди.

1 листопада з портів Одещини вийшли три судна з українським зерном.

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