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Звільнення голови Нафтогазу не вплине на забезпечення газом населення і промисловості, - Галущенко

Система продовжує працювати, прив'язувати ситуацію з газом до конкретної людини не варто, зазначає міністр енергетики

Звільнення голови Нафтогазу не вплине на забезпечення газом населення і промисловості, - Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що не потрібно прив’язувати звільнення голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка із забезпеченням країни газом, сказав він на пресконференції, передає кореспондентка LB.ua.

"Був один менеджер, буде інший. Це зміна керівництва. Я вважаю, що не треба прив’язувати ситуацію з точки зору забезпечення газом з конкретною людиною. Це система, вона працює. Це не вплине на забезпечення газом ні населення, ні промисловість", - відповів Галущенко.

Він запевнив, що газу в сховищах вистачить на проходження опалювального сезону.

1 листопада Кабінет міністрів припинив повноваження Юрія Вітренка, який був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше обізнані з ситуацією джерела повідомили LB.ua, що НАК "Нафтогаз" України замість Юрія Вітренка очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов

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