ЄС готовий уже виділити €25,5 млн на потреби енергосистеми України, - Сімсон

За словами єврокомісарки, запускають кампанію, яка має на меті залучити приватний сектор до постачання необхідного для України обладнання.

Євросоюз готовий виділити 25,5 млн євро на потреби української енергосистеми.

Про це на брифінгу заявила комісарка Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає "Суспільне".

Кошти спрямують на нагальні потреби постачання та забезпечення електроенергією нашої держави.

На брифінгу з міністром енергетики України Германом Галущенком Сімсон зазначила, що Україну необхідно підтримати у час, коли РФ обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Зараз у нас 25,5 млн євро готові, щоб забезпечити нагальні потреби і відповідні постачання, буквально протягом цієї зустрічі. Протягом ескалації, нападів Росії на енергосистему, нам потрібно підтримати Україну. Я вже на власні очі побачила ці руйнування, тож зроблю все належне, щоб збільшити фінансову, технічну, а також практичну допомогу, що має надходити з боку ЄС, наших інституцій, але також з боку наших міжнародних партнерів та приватних донорів", — сказала єврокомісарка.

Сімсон додала, що спільно з Галущенком та енергетичною спільнотою запускають кампанію, яка має на меті залучити приватний сектор до постачання необхідного для України обладнання.

"Я звертаюся до компаній за межами Європи, які виробляють відповідне обладнання. Нам треба просити ці компанії пріоритезувати свої відправки", — додала єврокомісарка.

Нагадаємо, Кадрі Сімсон прибула сьогодні до Києва. За її словами, мета її візиту - допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України.

Зустрівся з єврокомісаркою Президент Володимир Зеленський. Сторони також обговорили посилення енергетичних санкцій проти РФ.