Під час розмови сторони приділили увагу подальшому посиленню енергетичних санкцій проти Росії.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський також відзначив роль Кадрі Сімсон у приєднанні України до європейської енергомережі ENTSO-E, що дозволило нашій державі почати експорт електроенергії у Європу. Однак через російські обстріли енергетичної інфраструктури цей процес довелося призупинити.

"Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу", – сказав Президент.

Зеленський розповів єврокомісарці про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії. За його словами, РФ серйозно пошкодила вже близько 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Також глава держави перелічив заходи для стабілізації роботи енергомережі.

Фото: ОПУ

Співрозмовники обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки нашої держави, потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури. Президент закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав-членів ЄС.

Також сторони зупинилися на темі посилення енергетичних санкцій проти Росії. Зеленський закликав запровадити цінові обмеження на російський газ, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету, який необхідно затвердити якнайшвидше.

Нагадаємо, сьогодні Президент провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. А з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили продовження роботи зернового коридору.