Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський також відзначив роль Кадрі Сімсон у приєднанні України до європейської енергомережі ENTSO-E, що дозволило нашій державі почати експорт електроенергії у Європу. Однак через російські обстріли енергетичної інфраструктури цей процес довелося призупинити.
"Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу", – сказав Президент.
Зеленський розповів єврокомісарці про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії. За його словами, РФ серйозно пошкодила вже близько 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Також глава держави перелічив заходи для стабілізації роботи енергомережі.
Співрозмовники обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки нашої держави, потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури. Президент закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав-членів ЄС.
Також сторони зупинилися на темі посилення енергетичних санкцій проти Росії. Зеленський закликав запровадити цінові обмеження на російський газ, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету, який необхідно затвердити якнайшвидше.
Нагадаємо, сьогодні Президент провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. А з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили продовження роботи зернового коридору.