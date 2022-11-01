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Зеленський і Макрон обговорили конкретні рішення для посилення обороноздатності України

Президент Франції також висловив ініціативи щодо відновлення енергетичної інфраструктури. 

Зеленський і Макрон обговорили конкретні рішення для посилення обороноздатності України
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів із французьким колегою Еммануелем Макроном "надзвичайно важливу й продуктивну розмову".

Про це глава держави написав у твіттері. За словами президента, Макрон виступив з конкретними ініціативами щодо відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергоінфраструктури.

"Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", – зазначив Володимир Зеленський.

У жовтні Франція передала ДСНС новий пакет допомоги. Зокрема, сім пожежних автомобілів. 

Еммануель Макрон, виступаючи на жовтневому форумі, заявив, що вважає дипломатичне завершення війни можливим, але рішення про це має ухвалювати Україна. 

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