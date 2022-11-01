В Ізраїлі на виборах до Кнесету зафіксували рекордну з 1981 року явку

Ці вибори – вже п’яті за останні три з половиною роки.

На виборах до парламенту Ізраїлю (Кнесету) зафіксовано рекордну явку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними виборчкому, станом на 10:00 за місцевим часом проголосували 16% виборців, що є рекордом із 1981 року.

На минулих парламентських виборах явка виборців на 10:00 за місцевим часом становила 14,8%.

У виборах до Кнесету 25-го скликання беруть участь 40 партій, і, згідно з опитуваннями, 11 мають шанси набрати достатньо голосів, щоб пройти до парламенту.

Ці вибори – п’яті за останні три з половиною роки. Попередній склад Кнесету розпустили 30 червня 2022 року. Якщо в результаті майбутніх виборів жодному з партійних лідерів не вдасться сформувати уряд, то в країні знову буде призначено вибори.

Для більшості громадян Ізраїлю день виборів - вихідний, більшість дільниць відкрилися о 07:00 за місцевим часом та працюватимуть до 22:00, у невеликих населених пунктах, а також у в’язницях та лікарнях вони працюватимуть з 08:00 до 20:00.

Нагадаємо, у 2019 році Беньяміна Нетаньягу, який очолював уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Нафталі Беннет, а згодом - Яїр Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.