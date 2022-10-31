"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зіткнувся з російським ракетним обстрілом", - написав він у Twitter.

На тлі масованого обстрілу до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зіткнувся з російським ракетним обстрілом. У нас є низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони принесуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватись", - написав Фіала.

Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.



Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.



Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося, міністри чеського уряду 31 жовтня відвідають Київ і зі своїми українськими колегами обговорять повоєнне відновлення України.