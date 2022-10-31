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Прем'єр Чехії Петр Фіала приїхав із візитом до Києва

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зіткнувся з російським ракетним обстрілом", - написав він у Twitter.

Прем'єр Чехії Петр Фіала приїхав із візитом до Києва

На тлі масованого обстрілу до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зіткнувся з російським ракетним обстрілом. У нас є низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони принесуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватись", - написав Фіала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, міністри чеського уряду 31 жовтня відвідають Київ і зі своїми українськими колегами обговорять повоєнне відновлення України.

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