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В Іспанії знайшли чоловіка, який малював "Z" на історичних пам’ятках

Підозрюваному інкримінують мову ненависті. 

В Іспанії знайшли чоловіка, який малював "Z" на історичних пам’ятках
Фото: Скрін з відео

Поліція Барселони знайшла та затримала чоловіка, який міг стояти за написами "Z", "V" та погроз російською мовою на історичних пам’ятках міста. 

Про це пише "Європейська правда".

Підозрюваному інкримінують завдання шкоди історичним пам’яткам, погрози та мову ненависті. 

"На початку тижня почалася операція поліції для визначення місцеперебування можливого порушника, і, врешті, його затримали в районі Барселони. Це 57-річний чоловік, що родом з Донбасу", - зазначають у комюніке поліції. 

Зазначається, що він вже постав перед судом і був відпущений під заставу.

Розслідування почалося з 14 вересня після того, як "Z" та "V" з’явилися на фасаді собору у Барселоні та будівлі, де розташований офіс української громадської асоціації "Джерело". Пізніше написи з’явилися на палаці президента Женералітату Каталонії, палаці архієпископа, будинку архідиякона, будинку Ллотья-де-Мар. Усі написи були подібними і було схоже, що їх зробила та сама особа. 

У жовтні в районі Ель-Побленоу помітили нові аналогічні графіті та написи з погрозами на адресу тих, хто проти війни Росії. Поліція вийшла на чоловіка завдяки тому, що він похвалився своїми графіті у соцмережах. 

Нагадаємо, що військова контррозвідка Німеччини повідомляє про підвищену активність іноземних розвідок, зокрема російської та китайської.

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