У Білорусі перебуває близько 4300 російських військових, 80% - це мобілізований персонал, - Буданов

Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння.

Нині на території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців РФ.

Про це в інтерв'ю виданню The War Zone розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, ці військові дуже обмежені в системах важкого озброєння. Майже 80% - це мобілізований персонал.

"Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає. Але ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до Білорусі та створювати там загрозу”, – сказав Буданов.

Він підтвердив, що Україна перекинула свої війська ближче до північного кордону, аби бути готовою до будь-яких дій з боку Росії.

Нагадаємо, нещодавно Буданов повідомляв, що до Білорусі завезли лише близько 3200 російських військових.

Водночас у Генштабі заявили, що загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає. А за інформацією Держприкордонслужби, прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я.