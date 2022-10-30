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В окупованому Росією селищі біля Херсону активісти руху опору вивісили український прапор

У різних місцях люди почепили жовті стрічки на знак протесту проти російської окупації.

В окупованому Росією селищі біля Херсону активісти руху опору вивісили український прапор
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У невеличкому селищі біля Херсону активісти руху опору "Жовта стрічка" вивісили український прапор.

Фото оприлюднили у Telegram-каналі руху.

Також активісти розвішують жовті стрічки у населеному пункті на знак протесту проти російської окупації

"Невеликий за розмірами але величезний за сміливістю його жителів населений пункт Херсонщини демонструє своє бажання розвиватись далі з усією Україною! Будь як вони — чіпляй жовті стрічки всюди. Хай пралкокради рахують свої останні хвилини. Приєднуйся до нас через чат-бот "Разом"", - йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram/Жовта Стрічка

Фото: Telegram/Жовта Стрічка

Фото: Telegram/Жовта Стрічка

Нагадаємо, рух опору "Жовта стрічка" почав діяти влітку в тимчасово окупованому Сімферополі, а також у Херсоні та Мелітополі.

У Маріуполі учасники місцевого підпілля почали "маркувати" подвір'я колаборантів та росіян наносячи літеру "Ї".

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