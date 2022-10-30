У невеличкому селищі біля Херсону активісти руху опору "Жовта стрічка" вивісили український прапор.
Фото оприлюднили у Telegram-каналі руху.
Також активісти розвішують жовті стрічки у населеному пункті на знак протесту проти російської окупації
"Невеликий за розмірами але величезний за сміливістю його жителів населений пункт Херсонщини демонструє своє бажання розвиватись далі з усією Україною! Будь як вони — чіпляй жовті стрічки всюди. Хай пралкокради рахують свої останні хвилини. Приєднуйся до нас через чат-бот "Разом"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, рух опору "Жовта стрічка" почав діяти влітку в тимчасово окупованому Сімферополі, а також у Херсоні та Мелітополі.
У Маріуполі учасники місцевого підпілля почали "маркувати" подвір'я колаборантів та росіян наносячи літеру "Ї".