Члени Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики "маркування" окупантів.
Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Для цього підпілля використовує нанесення літери українського алфавіту "Ї" як "нагадування, що Маріуполь - УкраЇна, а відплата - невідворотна", зауважив Андрющенко.
"Чергова "Ї" з’явилась на подвір’ї одного з колаборантів керівної ланки. Далі буде…", - повідомив радник міського голови.
Нагадаємо, раніше в Маріуполі підпільники підірвали трьох окупантів, які намагалися стерти символ маріупольського спротиву "Ї" та наздогнати учасників спротиву.
На Херсонщині активісти руху опору "Жовта стрічка" розклеїли в окупованих Генічеську і Скадовську листівки проти паспортизації населення.