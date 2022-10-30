Літера "Ї" з'явилася на подвір'ї одного з місцевих зрадників.

Члени Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики "маркування" окупантів.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Для цього підпілля використовує нанесення літери українського алфавіту "Ї" як "нагадування, що Маріуполь - УкраЇна, а відплата - невідворотна", зауважив Андрющенко.

"Чергова "Ї" з’явилась на подвір’ї одного з колаборантів керівної ланки. Далі буде…", - повідомив радник міського голови.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Нагадаємо, раніше в Маріуполі підпільники підірвали трьох окупантів, які намагалися стерти символ маріупольського спротиву "Ї" та наздогнати учасників спротиву.

На Херсонщині активісти руху опору "Жовта стрічка" розклеїли в окупованих Генічеську і Скадовську листівки проти паспортизації населення.