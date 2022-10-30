Припинення РФ війни в Україні – єдина реалістична пропозиція, – В МЗС відповіли на заяву Лаврова про переговори

Заява Лаврова про готовність до переговорів – спроба виграти час на тлі поразок російської армії.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що “Росія готова обговорювати із заходом реалістичні пропозиції щодо України”.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

“Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік”, – йдеться у дописі.

В МЗС Україні наголошують, що “той, хто дійсно прагне переговорів, не знищює енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів”.

“Заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії”, – заявив Ніколенко.

Він додав, що допоки Росія продовжує чинити злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою.

“Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу”, – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, учора жертвами російської агресії стали ще десять українців. Найбільше людей загинуло на Донеччині.