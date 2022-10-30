Учора жертвами російської агресії стали ще десять українців

Минулої доби через дії російських окупантів загинуло 10 і поранено 8 цивільних громадян України.
Про це повідомляють в Офісі президента України.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за вчора, 29 жовтня:
- Донецька область – 10 загиблих (у тому числі виявлено 5 вбитих раніше), 8 поранених;
- Запорізька область – 2 поранених;
- Харківська область – 1 поранений;
- Херсонська область – 2 поранених.
Нагадаємо, на територіях, що перебували під російською окупацією, ексгумували близько тисячі тіл загиблих.