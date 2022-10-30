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Учора жертвами російської агресії стали ще десять українців

Найбільше людей загинуло на Донеччині.

Учора жертвами російської агресії стали ще десять українців
Фото: ОП

Минулої доби через дії російських окупантів загинуло 10 і поранено 8 цивільних громадян України.

Про це повідомляють в Офісі президента України.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за вчора, 29 жовтня:

  • Донецька область – 10 загиблих (у тому числі виявлено 5 вбитих раніше), 8 поранених;
  • Запорізька область – 2 поранених;
  • Харківська область – 1 поранений;
  • Херсонська область – 2 поранених.

 

Нагадаємо, на територіях, що перебували під російською окупацією, ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

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