Учора жертвами російської агресії стали ще десять українців

Минулої доби через дії російських окупантів загинуло 10 і поранено 8 цивільних громадян України.

Про це повідомляють в Офісі президента України.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за вчора, 29 жовтня:

Донецька область – 10 загиблих (у тому числі виявлено 5 вбитих раніше), 8 поранених;

Запорізька область – 2 поранених;

Харківська область – 1 поранений;

Херсонська область – 2 поранених.

Нагадаємо, на територіях, що перебували під російською окупацією, ексгумували близько тисячі тіл загиблих.