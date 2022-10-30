Укренерго: другий ранок поспіль українців не відключають від електроенергії

Однак обмеження можуть застосувати у неділю ввечері.

Національна енергетична компанія “Укренерго” вранці 30 жовтня не надавала операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень електроенергії.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

“Сьогодні другий ранок поспіль Диспетчерський центр Укренерго не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що необхідності в обмеженні споживачів не виникло завдяки тому, що в неділю вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж попередньої доби, а верхня точка ранкового піка була пізніше, що також уповільнило зростання споживання.

Увечері 29 жовтня теж було зафіксоване зменшення обсягів використання електроенергії. Зокрема в години пікового навантаження споживання у Києві знизилося на 6,2%, у Київській області – на 3,3%. Також зменшилося споживання у Черкаській області – на 17,8%, Харківській – на 7%, у Чернігівській – на 5,9%.

“Щиро дякуємо кожному українцю, який долучився до нашої боротьби на енергетичному фронті. Ваше заощадливе ставлення до споживання електроенергії допомагає підтримувати сталу роботу нашої енергосистеми. Попереду вечір неділі, під час якого є ризик виникнення необхідності застосування обмежень”, – йдеться у повідомленні.

У компанії закликали громадян не вмикати ввечері одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.