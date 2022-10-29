Відключень світла в Україні стало значно менше, – Зеленський

Він подякував тим, хто повернув енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області.

Стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони”, – зазначив він.

Зеленський додав, що робиться все, аби відключення електрики стали максимально передбачуваними і люди могли планувати свій день.

“Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання”, – зазначив він.

Критична ситуація була у Київській області – проблему зараз вирішують.

“Хочу підкреслити: повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі. Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним”, – додав президент.

Він закликав українців ставитися до споживання електрики дуже свідомо.

“Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак.