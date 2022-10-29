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На Волині внаслідок обвалу бетонних плит загинув 9-річний хлопчик

У момент обрушення в будівлі гралися діти.

На Волині внаслідок обвалу бетонних плит загинув 9-річний хлопчик
Фото: обвал будинку волинь волинська область

У місті Любомль Волинської області внаслідок обвалу бетонних плит у закинутій будівлі загинула дитина.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“28 жовтня близько 17:00 в місті Любомлі Волинської області надійшло повідомлення про обвал бетонних плит закинутої будівлі”, – йдеться у повідомленні. 

З’ясувалося, що у момент обрушення в будівлі гралися діти. 

На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста і відшукали під завалами тіло хлопчика 2013 року народження, який загинув внаслідок обрушення конструкції будівлі. 

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 26 серпня на проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку.

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