У момент обрушення в будівлі гралися діти.

У місті Любомль Волинської області внаслідок обвалу бетонних плит у закинутій будівлі загинула дитина.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“28 жовтня близько 17:00 в місті Любомлі Волинської області надійшло повідомлення про обвал бетонних плит закинутої будівлі”, – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що у момент обрушення в будівлі гралися діти.

На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста і відшукали під завалами тіло хлопчика 2013 року народження, який загинув внаслідок обрушення конструкції будівлі.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС

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