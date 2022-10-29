Укрзалізниця нагадала пасажирам про перехід на зимовий час

У квитках 30 жовтня час вказуватиметься вже з урахуванням переведення стрілок годинників.

На квитках на потяги, що відправляються 30 жовтня 2022 року, вказано вже зимовий час після переведення годинників.

Про це повідомляє пресслужба УЗ у Telegram.

"Переводимо стрілки. Разом з усією країною переходимо на зимовий час: 30 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинників переводимо на годину назад. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 30 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинників", - йдеться в повідомленні.

В УЗ просять пасажирів не забути перевести годинники.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна о 04:00 перейде на зимовий час.

У березні 2021 року у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу.

Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).