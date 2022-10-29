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ЗСУ визначили групу льотчиків, які можуть навчатися на іноземних винищувачах

Працюють на цих напрямках і дипломатія і військово-політичне керівництво.

ЗСУ визначили групу льотчиків, які можуть навчатися на іноземних винищувачах
Фото: Вікіпедія

Повітряні сили Збройних сил України визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання на іноземних винищувачах, справа – за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону, інформує УП.

Ігнат підтвердив, що система ППО України посилюється іноземним озброєнням: зенітними ракетними комплексами, гарматами (хоч і не такими темпами, якими хотілося б). Водночас речник нагадав, що система протиповітряної оборони держави, це не лише зенітне озброєння, ППО складається і з винищувального прикриття.

"Винищувачі – це найдорожча річ. Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях. На жаль, сьогоднішня авіація - МіГи та Сушки ще радянських зразків (крайній ми отримали в 1991 році), - не відповідає військовим загрозам , які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами. Питання винищувачів західного зразка, можливо F15, F16 – дуже нагальне питання, яке потрібно піднімати. Працюють на всіх напрямках і дипломатія і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого забезпечення", - сказав Ігнат.

За його словами, командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком визначена група – це десятки пілотів, які можуть виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку готові надати західні партнери.

Нагадаємо, що українські військові фахівці вже проходять навчання за програмою підготовки для роботи на системах протиповітряної оборони NASAMS.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що системи NASAMS очікуються до передачі Україні на початку листопада.

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