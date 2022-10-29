Резніков подякував австралійцям за обіцяні бронеавтомобілі

Австралія передасть українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ.

Про це заявив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дякую своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових INTERFLEX", - зазначив Резніков.

За його словами, загальна підтримка України Австралією сягнула 655 мільйонів австралійських доларів.

Операція Interflex – це програма загальновійськової підготовки українських військовослужбовців за програмою британського уряду. У курсі навчання – основи ведення бою, навички тактичної медицини, елементи інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Австралії за новий пакет безпекової допомоги.

Нагадаємо, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster і направить до Великої Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових.