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Вдень 29 жовтня "Укренерго" не планує вимикати світло

Тепла погода у вихідний день сприяла тому, що зранку українці спожили менше електроенергії.

Вдень 29 жовтня "Укренерго" не планує вимикати світло
Фото: tvoemisto.tv

Вдень 29 жовтня в Україні не плануються відключення електроенергії. При цьому ввечері можуть бути застосовані обмеження.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вранці Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. В цьому не було необхідності", - сказано в ньому.

Зазначається, що тепла погода у вихідний день сприяла тому, що зранку українці спожили менше електроенергії, ніж в цей самий час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні у п’ятницю, а його верхня точка - трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання.

"Укренерго" повідомляє, що завдяки цьому вдалося запобігти загрозі перевантаження мереж і допомогти збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

Так, на вихідних споживання знижується через те, що не працює більшість офісів, і багато людей починає користуватися електрочайниками, плитами пізніше, ніж у робочий день.

"Втім, попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше ніж в ранковий час", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 жовтня під час вечірнього звернення президент Зеленський повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак. Втім відновлення зруйнованих ударами терористів енергообʼєктів значно довша і складніша справа.

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