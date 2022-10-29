У телефоні виявили листування з абонентами з РФ.

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів Харківської області.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Facebook.

"І знову Харків. Черговий поплічник окупантів. Підсвинок блукав містом у комендантську годину. Патрульні зупинили та перевірили. У телефоні виявили листування з абонентами РФ, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

Також у телефоні затриманого виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.

Поліція уточнює, що у спілкуванні, яке знайшли у телефоні, чоловік демонстрував прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області. Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777.