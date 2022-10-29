Терміни перемоги у війні з Росією залежать і від союзників, – Зеленський

Закінчення війни з Росією залежить від багатьох факторів. Україна показала свою стійкість, українці мотивовані захищати те, що мають. Однак терміни перемоги залежать в тому числі і від союзників.

Про це президент Володимир Зеленський зазначив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

Одним із факторів є лідерська позиція союзників, зокрема Сполучених Штатів, у наданні допомоги. Другим – відсутність "утомленості від війни", щоб журналісти комунікували з суспільством і доносили йому правду.

"Також це залежить від суспільства Російської Федерації. Для цього треба діяти потужно разом, санкційно, на Росію, і тоді їхнє суспільство буде розуміти, що вони також несуть відповідальність за їх політичних вибір, вибір їх лідера, який несе терор в нашу державу", – сказав президент.

Він закликав всіх спільно бажати перемоги над Росією і обʼєднатися заради цієї мети.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав світову спільноту заборонити вʼїзд для громадян Росії, аби вони усвідомили свою відповідальність за війну проти українців. Низка країн, зокрема Балтії, заборонили подорожі для росіян.