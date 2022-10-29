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У Запоріжжі росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури

Є загроза повторних атак.

У Запоріжжі росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у Телеграм-каналі керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, імовірні повторні атаки", - зазначив він.

"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовано прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки", - повідомив у Телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів зруйновано дві третини міста Оріхів Запорізької області.

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