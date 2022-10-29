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Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників

"Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя".

Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
Фото: Андрій Єрмак

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити 52-х українських захисників.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серез звільнених захисників - 12 бійців Нацгвардії включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.

"Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний", - написав Єрмак.

Він також додав, що було звільнено військових, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня Україна провела 28 обмінів полоненими і звільнила з полону 978 людей.

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