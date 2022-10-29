Порівняння українців із «гарматним м’ясом» з боку конгресмена Госара є неприйнятним, - Ніколенко

У МЗС переконані, що висловлювання окремих конґресменів не вплинуть на підтримку України з боку США.

Порівняння українців із «гарматним м’ясом» з боку члена Конґресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним.

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини. Ставити під сумнів підтримку України – давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців та знищення демократії. Наближення виборів не має перетворювати політиків на відірваних від реальності популістів. Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається", - йдеться у повідомленні.

У МЗС переконані, що висловлювання окремих конґресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США.

28 жовтня конгресмен-республіканець Пол Госар, який є одним із найвідданіших прихильників експрезидента Дональда Трампа, запросив президентів України та Росії до штату Арізона, який він представляє, для проведення "мирних переговорів", повідомляє Європейська правда.

Ультраправий конгресмен заявив, що "світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені у деескалації". Він звинуватив ООН у відсутності серйозних зусиль щодо мирних переговорів між Україною та Росією, наголосивши, що США платять понад 3 мільярди доларів на рік організації і фінансують понад 25% її миротворчих операцій.

Він додав, що "давно настав час шукати мирне рішення в Україні", а місяці ескалації озброєнь та риторики "загрожують не лише громадянам Росії та України, а й усьому світу".

Госар - один із конгресменів-республіканців, що голосували проти виділення багатомільярдної економічної та військової допомоги Україні. За його словами, допомога США надається для фінансування "конфлікту", у якому США "не повинні брати участі". Госар також підтримував спробу заблокувати затвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах 2020 року, на яких програв Дональд Трамп.

Нагадаємо, що за даними газети Washington Post, група республіканців у Палаті представників і Сенаті виступила проти пункту у звіті конференції про Закон щодо оборонних асигнувань (NDAA), яке дозволило б США передавати доходи від конфіскованого російського майна Україні.