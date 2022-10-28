З листопада в Іспанії стартують навчання для українських військовослужбовців

Вони відбудуться за координації Командування підготовки та доктрини Сухопутних військ ЗС Іспанії.

З листопада в Іспанії стартують навчальні заходи для українських військовослужбовців.

Про це йшлося під час розмови міністра оборони України Олексія Резнікова з його іспанською колегою Маргаритою Роблес, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Навчання відбудуться за координації Командування підготовки та доктрини Сухопутних військ ЗС Іспанії.

Вони проводяться як в двосторонніх рамках, так і в нещодавно затвердженій Місії Європейського Союзу з допомоги Україні (EUMAM).

Нагадаємо, Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

Раніше Міністерство оборони Іспанії оголосило про надання Україні п’яти електрогенераторів.