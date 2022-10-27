"Ми пройдемо цю темряву гідно", – Зеленський записав звернення для підтримки українців

Президент упевнений, що для українців держава – головне світло, і заради неї переможемо.

Російські варвари бʼють по енергетиці України, але держава пройде крізь цю темряву – мужньо, гідно, зі світлом у серці.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні на підтримку українців.

"Головне – зберегти світло у серці, і у кожного воно своє. Для когось – це батько на фронті, для когось – товариш, для когось – любий, люба поруч", – зазначив президент.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що для нас всіх Україна – це головне світло, заради неї переможемо.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів Росія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по енергетичних обʼєктах України. Внаслідок сьогоднішньої атаки на Київську область Укренерго запровадив найжорсткіші за весь час обмеження споживання. Вони є необхідними, аби мережі витримали і міста не залишились без електропостачань повністю.