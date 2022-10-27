Російські окупанти проводять незаконне будівництво на Запорізькій АЕС, - Держатомрегулювання

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти проводять незаконне будівництво.

Про це на брифінгу повідомив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

За його словами, Україна не має інформації про те, що саме будують загарбники.

Тому Державна інспекція ядерного регулювання України звернулася з цього приводу до Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - сказав Коріков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни формують списки працівників Запорізької атомної електростанції, котрі підписали контракти з Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС"). Хто не уклав контракт, на тих чинять тиск, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління Росатома Андрія Петрова та першого заступника голови Росенергоатома Олександра Шутікова.