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Окупанти посилили тиск на співробітників ЗАЕС і агітують їх підпорядковуватися Росатому

Для цього вони залучили топменеджмент російської держкорпорації. 

Окупанти посилили тиск на співробітників ЗАЕС і агітують їх підпорядковуватися Росатому
Фото: www.vietnamplus.vn

Російські окупанти посилили тиск на співробітників Запорізької атомної енергостанції та агітують їх працювати на Росатом. Вони схиляють їх підписати контракти з цією російською корпорацією.

Про це повідомили в Телеграм "Енергоатома". Там додали, що загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління Росатома Андрія Петрова та першого заступника голови Росенергоатома Олександра Шутікова.

"Підготувавшись, 26 жовтня 2022 року ці двоє – шутіков особисто, а петров у форматі відеозвернення – почали «обробляти» український колектив окупованої росіянами ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Окупанти зібрали всіх працівників ЗАЕС і намагались їх переконати перейти до складу Росатома. Однак спроба була невдало. 

"До «пламєнних рєчєй» окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вчергове продемонстрували, що на загарбників – не працюватимуть", – зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, росіяни формують списки з тих працівників Запорізької атомної електростанції, аби мобілізувати людей в російську армію або ж окупаційну територіальну оборону.

Влада Росії намагається легітимізувати захоплення станції шляхом "передачі" її Росатому. 

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