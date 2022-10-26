Окупанти посилили тиск на співробітників ЗАЕС і агітують їх підпорядковуватися Росатому

Для цього вони залучили топменеджмент російської держкорпорації.

Російські окупанти посилили тиск на співробітників Запорізької атомної енергостанції та агітують їх працювати на Росатом. Вони схиляють їх підписати контракти з цією російською корпорацією.

Про це повідомили в Телеграм "Енергоатома". Там додали, що загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління Росатома Андрія Петрова та першого заступника голови Росенергоатома Олександра Шутікова.

"Підготувавшись, 26 жовтня 2022 року ці двоє – шутіков особисто, а петров у форматі відеозвернення – почали «обробляти» український колектив окупованої росіянами ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Окупанти зібрали всіх працівників ЗАЕС і намагались їх переконати перейти до складу Росатома. Однак спроба була невдало.

"До «пламєнних рєчєй» окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вчергове продемонстрували, що на загарбників – не працюватимуть", – зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, росіяни формують списки з тих працівників Запорізької атомної електростанції, аби мобілізувати людей в російську армію або ж окупаційну територіальну оборону.

Влада Росії намагається легітимізувати захоплення станції шляхом "передачі" її Росатому.