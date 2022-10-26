В Україні вперше збили ворожу ракету, про яку повідомили громадяни у застосунку єППО

В Україні вперше збили крилату ракету “Калібр”, про яку повідомили військовим громадяни за допомогою застосунку єППО.

Про це повідомив у Facebook один із розробників застосунку Геннадій Сульдін.

Згідно з повідомленням, перше "бойове застосування" єППО відбулося 22 жовтня на півдні України.

“Вона (ракета – ред.) летіла на дуже малій висоті, з урахуванням особливостей рельєфу місцевості, і локаційно не спостерігалась. Але декілька пильних громадян побачили ракету і миттєво сповістили військових за допомогою застосунку єППО. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання і без зайвих проблем, як на тренажері, збили “Калібр” з ПЗРК “Ігла”, – зазначив він.

За словами розробника, “єППО” замислювався саме як засіб відстежування низьколітних дозвукових крилатих ракет, перш за все “Калібрів”.

Сульдін зауважив, що до створення першої у світі мережевої системи ППО долучились конструкторська група “Технарі” і багато українських програмістів.

Нагадаємо, стали відомі імені російських військових інженерів, які запускають ракети по Україні.