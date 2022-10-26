На Каховській ГЕС недостатньо вибухівки, щоб підірвати станцію, - ГУР

Наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Від Росії, яка нехтує міжнародним правом та зневажає гуманітарні принципи, можна очікувати будь-яких провокацій, водночас наразі немає підстав вважати, що загарбники підірвуть Каховську ГЕС.

Про це заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації», - сказав Юсов.

Він також зазначив, що наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

«Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив», - вважає представник розвідки.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, Юсов зазначив, що «Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу».

Представник ГУР зазначив, що застосування ядерної зброї - це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.

Раніше ГУР повідомило, що Росія планувала ракетні удари по Києву ще з початку жовтня. Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.