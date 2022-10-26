Оплатити проїзд таким чином можна на всіх маршрутах.

Відсьогодні оплата банківською карткою запрацювала в усьому комунальному транспорті Києва.

Сплатити за проїзд нею можна на всіх маршрутах. Про це йдеться у повідомленні мера Віталія Кличка.

"Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює", – заявив він.

У КМДА також публікували інструкцію, як показати оплату контролеру, якщо квиток було придбано через NFC.

Щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC потрібно здійснити кілька дій.

Для Google Гаманець:

Відкриваєте Google Гаманець

Обираєте карту, якою плануєте оплатити проїзд

Натискаєте "Докладніше" внизу екрану. Відкриється номер віртуального рахунку.

Для ApplePay:

Відкриваєте гаманець у смартфоні

Обираєте картку

Натискаєте у верхньому правому куті значок "Більше"

Внизу знайдете номер віртуального рахунку.

Скажіть контролеру ці чотири цифри, якщо оплачували NFC.

Тривалий час сплатити за проїзд карткою можна було лише в метрополітені. У жовтні до цієї системи підключили спершу комунальні автобуси, потім – решту транспорту.