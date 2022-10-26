Відсьогодні оплата банківською карткою запрацювала в усьому комунальному транспорті Києва.
Сплатити за проїзд нею можна на всіх маршрутах. Про це йдеться у повідомленні мера Віталія Кличка.
"Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює", – заявив він.
У КМДА також публікували інструкцію, як показати оплату контролеру, якщо квиток було придбано через NFC.
Щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC потрібно здійснити кілька дій.
Для Google Гаманець:
- Відкриваєте Google Гаманець
- Обираєте карту, якою плануєте оплатити проїзд
- Натискаєте "Докладніше" внизу екрану. Відкриється номер віртуального рахунку.
Для ApplePay:
- Відкриваєте гаманець у смартфоні
- Обираєте картку
- Натискаєте у верхньому правому куті значок "Більше"
- Внизу знайдете номер віртуального рахунку.
Скажіть контролеру ці чотири цифри, якщо оплачували NFC.
Тривалий час сплатити за проїзд карткою можна було лише в метрополітені. У жовтні до цієї системи підключили спершу комунальні автобуси, потім – решту транспорту.